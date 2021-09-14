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خناقة بين زوجتي حمدي النقاز وحمزة المثلوثي .. وساسي يدعم هذا اللاعب (صور)

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خناقة بين زوجتي حمدي النقاز وحمزة المثلوثي .. وساسي يدعم هذا اللاعب (صور) خناقة بين زوجتي حمدي النقاز وحمزة المثلوثي .. وساسي يدعم هذا اللاعب (صور)

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المصري أعلن ضم حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي السابق، الذي فسخ عقده من قبل مع القلعة البيضاء بداعى عدم حصوله على مستحقاته المالية لفترة تخطت 4 أشهر متواصلة .

وبعد إعلان ضم حمدي النقاز للزمالك مرة أخرى، اشتعلت أزمة خارجية بين زوجتي اللاعبين، حمدي النقاز، وحمزة المثلوثي، اعتراضا من زوجة الأخير على عودة الأول لصفوف الزمالك مرة أخرى في الانتقالات الصيفية الجارية موسم 2021 – 2022.

ونشر حمزة المثلوثي رسالة غامضة عقب إعلان عودة حمدي النقاز للزمالك مرة أخرى، فسره الكثيرون أنه يقصد النقاز، وقال: عبر إنستجرام: «الناس معادن ونفائس فيهم الغالى وفيهم الرخيص»، وتشارك زوجة المثلوثي زوجها، وتقول: «والرخيص يفضل رخيص».

ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل زاد اشتعالا بعدما نشرت زوجة حمدي النقاز رسالة غامضة أيضا فسرها البعض أنها ترد بها على حمزة المثلوثي وزوجته، وقالت زوجة النقاز: «كم أعشق أسلوبي الذي يجعلهم يقرأون الكلام أكثر من مرة ليتأكدوا أنهم المقصودون، هناك بشر يحتاجون إلى عمليات تجميل داخلية مثل تكبير القلب.. شفط الحقد.. تكسير خلايا البشر من نفوسهم ونفخ ضمائرهم الهزيلة».

ووسط هذا الجدل نشر فرجاني ساسي، لاعب الزمالك السابق، والدحيل القطري الحالي، صورة تجمعه مع حمزة المثلوثي ، الأمر الذي فسره البعض أنه ساسي يدعم المثلوثي خلال أزمة النقاز.

المصرى اليوم

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