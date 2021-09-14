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شباب طائرة يهزم وادي دجلة وديًا

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شباب طائرة الزمالك يهزم وادي دجلة وديًا شباب طائرة يهزم وادي دجلة وديًا

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فاز فريق الشباب للكرة الطائرة بنادي تحت 17 عامًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 1/3، في إطار المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء بصالة 2 بالنادي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأثنى حمادة مجاهد المدير الفني على لاعبي الفريق لتميز أدائهم خلال المباراة، مؤكدا بأن فريقه يضم أفضل عناصر الكرة الطائرة في هذه المرحلة السنية، ونواة جيدة للفريق الأول في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره بالزمالك تحت 19عامًا وديا في تمام الثامنة مساء غد الأربعاء بالصالة المغطاة بالنادي.

المصرى اليوم

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