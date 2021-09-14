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فاز فريق الشباب للكرة الطائرة بنادي الزمالك تحت 17 عامًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة 1/3، في إطار المباراة الودية التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء بصالة 2 بالنادي، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأثنى حمادة مجاهد المدير الفني على لاعبي الفريق لتميز أدائهم خلال المباراة، مؤكدا بأن فريقه يضم أفضل عناصر الكرة الطائرة في هذه المرحلة السنية، ونواة جيدة للفريق الأول في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن يواجه الفريق نظيره بالزمالك تحت 19عامًا وديا في تمام الثامنة مساء غد الأربعاء بالصالة المغطاة بالنادي.