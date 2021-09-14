أخبار عاجلة

سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق -
أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب -
لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب -
علاء إبراهيم: الأهلي سيفوز على طلائع الجيش -
السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

فرجاني ساسي يدعم لاعب على حساب الهارب

Print
فرجاني ساسي يدعم لاعب الزمالك على حساب الهارب فرجاني ساسي يدعم لاعب على حساب الهارب

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قام فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الدحيل القطرى، ولاعب السابق، بدعم حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وزميله في التونسي، عبر موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» عقب توقيع التونسي حمدى النقاز، ظهير ايمن الترجى التونسي السابق، والهارب من الزمالك خلال تجربته الأول مع الفريق، مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات.

ونشر فرجاني ساسي، صورة تجمعه بلاعب الزمالك حمزة المثلوثي، خلال تدريبات المنتخب التونسي وكتب عليها «Hamzus» مع إيموجي يعبر عن حبه ودعمه لزميله في المنتخب التونسي خلال الفترة الحالية.

وأثار حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الجدل والشكوك، برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، وذلك عقب الإعلان عن تعاقد لجنة إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع حمدى النقاز، الظهير الأيمن السابق للترجي التونسي، والذي هرب من الزمالك خلال تجربته الأول مع القلعة البيضاء، وقام بشكوى النادى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وحصل على حكم بتغريم الزمالك مليون و350 ألف دولار.

وقال المثلوثي عبر «إنستجرام»: «الناس معادن ونفائس فيهم الغالى وفيهم الرخيص».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كريم حسن شحاتة يكشف عقوبة جديدة ضد الزمالك

كريم حسن شحاتة يكشف عقوبة جديدة ضد الزمالك

وائل جمعة: منتخب مصر يواجه صعوبة بسبب الزمالك

وائل جمعة: منتخب مصر يواجه صعوبة بسبب الزمالك

نجم الزمالك يرفض جمع التبرعات: «النادي مش بيشحت.. وبن شرقي مش مضمون»

نجم الزمالك يرفض جمع التبرعات: «النادي مش بيشحت.. وبن شرقي مش مضمون»

وائل جمعة يكشف الموقف النهائي لمصطفى محمد مع المنتخب

وائل جمعة يكشف الموقف النهائي لمصطفى محمد مع المنتخب