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قام فرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الدحيل القطرى، ولاعب الزمالك السابق، بدعم حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، وزميله في المنتخب التونسي، عبر موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» عقب توقيع التونسي حمدى النقاز، ظهير ايمن الترجى التونسي السابق، والهارب من الزمالك خلال تجربته الأول مع الفريق، مع القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات.

ونشر فرجاني ساسي، صورة تجمعه بلاعب الزمالك حمزة المثلوثي، خلال تدريبات المنتخب التونسي وكتب عليها «Hamzus» مع إيموجي يعبر عن حبه ودعمه لزميله في المنتخب التونسي خلال الفترة الحالية.

وأثار حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الجدل والشكوك، برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، وذلك عقب الإعلان عن تعاقد لجنة إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع حمدى النقاز، الظهير الأيمن السابق للترجي التونسي، والذي هرب من الزمالك خلال تجربته الأول مع القلعة البيضاء، وقام بشكوى النادى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» وحصل على حكم بتغريم الزمالك مليون و350 ألف دولار.

وقال المثلوثي عبر «إنستجرام»: «الناس معادن ونفائس فيهم الغالى وفيهم الرخيص».