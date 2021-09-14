أخبار عاجلة

سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق -
أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب -
لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب -
علاء إبراهيم: الأهلي سيفوز على طلائع الجيش -
السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية: استعادت السيطرة على مقدراتها ومستقبلها ()

Print
المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية: مصر استعادت السيطرة على مقدراتها ومستقبلها (فيديو) المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية: استعادت السيطرة على مقدراتها ومستقبلها ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية، إن العمل على التقرير بدأ منذ أكثر من عام مع مجموعة متميزة من الباحثين .

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من قام بمراجعة تقرير التنمية البشرية مما يعطي استقلالية وحيادية للتقرير.

وتابع أن تقرير التنمية البشرية اعتمد على البيانات الأساسية التي أصدرتها الدولة المصرية وتتبع المؤشرات الدولية التي تعكس صورة الأداء المصري.

وأوضح أن تقرير التنمية البشرية تناول المسيرة والمسار لرؤية ، مشيرا إلى أنه من 2010- 2013 كانت مرحلة غير مستقرة في مصر مما أثر على الأداء الاقتصادي واستعادت السيطرة على مقدراتها وتخطط لمستقبلها منذ 2016 .

وأكد الدكتور خالد زكريا تقرير التنمية البشرية تضمن العديد من التوصيات في عدة محاور لاستمرار التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الزيادة السكانية كانت من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية لما لها آثار سلبية على التعليم والصحة.

وأشار إلى أن تقرير التنمية البشرية كان له عدة توصيات بشأن مواجهة الزيادة السكانية مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة متعددة الأوجه وتتعاون مع عدد كبير من القطاعات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن

فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن