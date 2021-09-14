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قال الدكتور خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية البشرية، إن العمل على التقرير بدأ منذ أكثر من عام مع مجموعة متميزة من الباحثين .

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هو من قام بمراجعة تقرير التنمية البشرية مما يعطي استقلالية وحيادية للتقرير.

وتابع أن تقرير التنمية البشرية اعتمد على البيانات الأساسية التي أصدرتها الدولة المصرية وتتبع المؤشرات الدولية التي تعكس صورة الأداء المصري.

وأوضح أن تقرير التنمية البشرية تناول المسيرة والمسار لرؤية مصر، مشيرا إلى أنه من 2010- 2013 كانت مرحلة غير مستقرة في مصر مما أثر على الأداء الاقتصادي واستعادت السيطرة على مقدراتها وتخطط لمستقبلها منذ 2016 .

وأكد الدكتور خالد زكريا تقرير التنمية البشرية تضمن العديد من التوصيات في عدة محاور لاستمرار التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن الزيادة السكانية كانت من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية لما لها آثار سلبية على التعليم والصحة.

وأشار إلى أن تقرير التنمية البشرية كان له عدة توصيات بشأن مواجهة الزيادة السكانية مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة متعددة الأوجه وتتعاون مع عدد كبير من القطاعات.