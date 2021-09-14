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إزالة 43 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمركز ومدينة التل الكبير

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إزالة 43 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمركز ومدينة التل الكبير إزالة 43 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة بمركز ومدينة التل الكبير

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صرح اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد للمحافظة، بأنه في إطار تنفيذ الموجة الـ ١٨ لإزالة التعديات بمحافظة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بإزالة ١٣ حالة تعدٍ بمساحة ٨٥٠ م ٢ عبارة عن أسوار ومبانٍ غير مكتملة بنطاق قرية أبوعاشور بمدينة التل الكبير، بالإضافة إلى إزالة ١٢ حالة تعدٍ بمساحة ٧٦٦٨ م٢ عبارة عن مبانٍ غير مكتملة وأسوار بنطاق قرية الجزيرة الخضراء بمركز ومدينة التل الكبير.

كما تمت إزالة ٣ حالات تعدٍ بمساحة ٨٢ م٢ على أراضي ولاية الري عبارة عن أسوار وكشك بنطاق المركز والمدينة .

كما شملت الحملة إزالة ٨ حالات تعدٍ بمساحة ٥ قراريط و١٣ سهمًا على الأراضي الزراعية بنطاق مركز ومدينة التل الكبير .

وتمت أيضًا إزالة ٧ حالات تعدٍ بمساحة ٦٦ فدانًا و١٦ قيراطًا و١٤ سهمًا على أراضى ولاية الأوقاف بمركز ومدينة التل الكبير .

وشدد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، على ضرورة المتابعة الدورية لكافة الأراضى الخاضعة لأملاك الدولة بنطاق محافظة الإسماعيلية وحمايتها من أي تعدٍ وتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

المصرى اليوم

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