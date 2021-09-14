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المصري يعلن تجديد عقد أحمد مسعود

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المصري يعلن تجديد عقد أحمد مسعود المصري يعلن تجديد عقد أحمد مسعود

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أعلن النادي المصري البورسعيدي عن تجديد التعاقد مع أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية، والذي كان ينتهي تعاقده مع النادي بنهاية الموسم المقبل.

وجدد المصري تعاقده مع أحمد مسعود، لمدة 4 مواسم مقبلة، حتى نهاية موسم 2025/2024.

ويعد أحمد مسعود، هو أحد الركائز الأساسية في تشكيل المصري، حيث ظهر بمستوى مميز مع الفريق خلال الثلاث سنوات الماضية.

وكان النادي المصري نجح أيضا في تجديد التعاقد مع فريد شوقي وعمرو موسى، لاعبا خط الوسط، لمدة 4 سنوات مقبلة.

يذكر أن المصري دعم صفوفه حتى الآن خلال الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع كل من إسلام جمال مدافع طلائع الجيش، أحمد علاء مدافع الأهلي، أسامة الجزار، لاعب خط وسط اتحاد كلباء الإماراتي، أحمد الشيخ وعمرو مرعي، لاعبي نادي بيراميدز، والمهاجم الفلسطيني محمد بلح، وإسلام المزين، مدافع الحمام المطروحي، ولاعب خط الوسط التونسي إلياس الجلاصي.

المصرى اليوم

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