حمزة المثلوثي يبعث برسالة غامضة عقب توقيع النقاز عبر انستجرام

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أثار حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، الجدل والشكوك، برسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام»، وذلك عقب الإعلان عن تعاقد لجنة إدارة الزمالك برئاسة حسين لبيب، مع حمدى النقاز، الظهير الأيمن السابق للترجي التونسي، والذي هرب من الزمالك خلال تجربته الأولى مع القلعة البيضاء، وقام بشكوى النادى لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وحصل على حكم بتغريم الزمالك مليونًا و350 ألف دولار.

وقال المثلوثي عبر «إنستجرام»: «الناس معادن ونفائس فيهم الغالي وفيهم الرخيص».