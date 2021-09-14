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مواطن يوثق شاحنات تعكس السير بالطريق الدائري الرابع بمكة

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مواطن يوثق شاحنات تعكس السير بالطريق الدائري الرابع بمكة مواطن يوثق شاحنات تعكس السير بالطريق الدائري الرابع بمكة
بسبب إغلاق الطريق بين النوارية والمعيصم في اتجاه واحد

مواطن يوثق شاحنات تعكس السير بالطريق الدائري الرابع بمكة

وثّق مواطن بعدسة جواله شاحنتين تعكسان السير في الطريق الدائري الرابع بمكة؛ دون أدنى مسؤولية لما قد يسببه ذلك من مرورية، فضلاً عن المخالفة المرتكبة والمتمثلة في عكس طريق عام يعج بالمركبات.

وبحسب المعلومات؛ فإن الشاحنتين تم رصدهما مساء أمس في الطريق الدائري الرابع بمكة المكرمة؛ بالتحديد في الطريق الواصل بين النوارية والمعيصم.

ويعود السبب وراء تلك المخالفة إلى إغلاق الطريق بين النوارية والمعيصم في اتجاه واحد؛ ما جعل سائقي الشاحنات يرتكبون مخالفة عكس السير في الاتجاه الآخر؛ دون أدنى مسؤولية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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