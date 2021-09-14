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رئيس مجموعة العمل الليبي : خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات سيذهب بنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية

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رئيس مجموعة العمل الليبي : خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات سيذهب بنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية رئيس مجموعة العمل الليبي : خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات سيذهب بنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية

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علق خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، على استقبال الرئيس عبدالفتاح لكل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، قائلًا: «ليس الأول من نوعه، ولكن الظروف التي تأتت ليكون هذا اللقاء يكتسب أهمية خاصة أنها في ظروف تكاد تكون استثنائية»، مشيرًا إلى أن هناك من يرى لا يزال عرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مقدمتهم الإخوان المتمركزين في غرب ليبيا والقوات التركية والمرتزقة والميليشيات.

وأضاف «الترجمان» في حواره عبر تطبيق «سكايب» لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أنه على الرغم من فتح أبوابها أمام حكومة السراج من قبل وكذلك المجلس الرئاسي في محاولة لحثها على الالتزام بخارطة الطريق الليبية ومؤتمر جنيف الذي يصب في أن الانتخابات ضرورة حتمية في هذا الموعد وتاريخها، بجانب أن دور مصر أساسي ومهم في القضية الليبية، باعتبار أن محاولة أردوغان وتركيا السيطرة على الموانئ والحدود الليبية، قائلًا: «خطاب سيدي براني هام ومؤشر اساسي في وقف تفكير تركيا في التقدم تجاه الحقول النفطية والموانئ النفطية، وجعلت من خط سرت الجفرة خط أحمر».

وتابع، إن الحديث يدور في العالم على أهمية وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك الميليشيات وجمع السلاح بأن هذا هو الذي سيذهب بنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية عقب صدور الانتخابات من قبل مجلس النواب الليبي وهم في إطار إعداد قانون انتخابات مجلس النواب الجديد.

وأردف، رئيس مجموعة العمل الوطني الليبي، أن الوضع الحالي لن يكون في صالح الإخوان بهذا الشكل على الرغم من تواجدهم في قطر وتركيا وإيطاليا لمحاولتهم حشد أكبر قوى ودول بعينها للدفع في اتجاه التأجيل، مؤكدًا أن لقاء اليوم يشير إلى أن مصر مع الشعب الليبي وخروج القوات الأجنبية من طرابلس ومع الانتخابات الليبية ومع خروج القوات الأجنبية وإجراء الانتخابات البرلمانية.

المصرى اليوم

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