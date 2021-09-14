معاناة في كتالونيا .. بايرن ميونخ يهزم برشلونة بثلاثية

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تمكن فريق بايرن ميونخ من التفوق على مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف دون رد في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق الألماني في الدقيقة 34 من تصويبة توماس مولر التي غيرت اتجاها بعد الاصطدام بمدافع الأسبان، ولم تفلح محاولات المدرب الهولندي رونالد كومان في العودة إلى اللقاء وسط سيطرة من الضيوف، وتمكن ليفانوفيسكي من تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقائق 56، 85.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق بايرن ميونخ إلى 3 نقاط في قمة ترتيب المجموعة الخامسة بفارق نقطتين عن بنفيكا الوصيف، فيما يتذيل برشلونة الترتيب بدون نقاط.