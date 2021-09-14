تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

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مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الإيطالي الإربعاء بث مباشر الآن اضغط هنا(1)
مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الإيطالي الإربعاء بث مباشر الآن اضغط هنا(2)
مشاهدة مباراة ليفربول وميلان الإيطالي الإربعاء بث مباشر الآن اضغط هنا(3)
Arena Sport 1 HD Serbia
Cosmote Sport 1 HD
M4 Sport HD Hungary
Arena Sport 1 HD BIH
beIN Sports Connect
Arena Sport 7 HD Croatia
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ نايل سات
قناة İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)
قناة Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي
قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي
قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي
قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي
قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500