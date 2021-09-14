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تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

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تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا تردد القنوات المفتوحة المجانية الناقلة لمباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

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Arena Sport 1 HD Serbia

Cosmote Sport 1 HD

M4 Sport HD Hungary

Arena Sport 1 HD BIH

beIN Sports Connect

Arena Sport 7 HD Croatia

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برشلونة وبايرن ميونخ نايل سات

قناة İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

قناة Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500

المصرى اليوم

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