أرملة «مهندس الدقهلية»: شكيت في القاتل من أول مكالمة له معايا بعد اختفاء زوجي

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روت دعاء عبدالعزيز، زوجة مهندس الدقهلية الغريق أحمد عاطف الشربيني، الكواليس التي أوصلتها للكشف عن مرتكب جريمة قتل زوجها، مؤكدة أن علاقة زوجها بصديقه القاتل كانت قوية للغاية، وأن زوجها كان متداخلًا معه في الكثير من الأزمات الأسرية لحل مشاكله الأسرية.

وكشفت أرملة مهندس الدقهلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن سبب ذهاب زوجها الراحل لصديقه القاتل هو مطالبته بأرباح مادية في مشروعات بينهما، لافتة إلى أنها هاتفت القاتل حينما تأخر زوجها وبدا متضارب الكلام ومرتبكًا.

وتابعت: «أنا كلمت القاتل وسألته على جوزي وأنكر معرفة مكانه، ومن أول مكالمة له معايا وأنا شكيت فيه وبدأ كل شوية يتصل بيا ويستفسر، وكلمت حمايا وحكيت له على الموضوع، وإن كان فيه ارتباك وتضارب في روايات صديق زوجي القاتل»، مفيدة بأنها اتهمته بشكل رسمي أمام النيابة من ثاني يوم الوفاة.