أخبار عاجلة

سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق -
أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب -
لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب -
علاء إبراهيم: الأهلي سيفوز على طلائع الجيش -
السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أرملة «مهندس الدقهلية»: شكيت في القاتل من أول مكالمة له معايا بعد اختفاء زوجي

Print
أرملة «مهندس الدقهلية»: شكيت في القاتل من أول مكالمة له معايا بعد اختفاء زوجي أرملة «مهندس الدقهلية»: شكيت في القاتل من أول مكالمة له معايا بعد اختفاء زوجي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

روت دعاء عبدالعزيز، زوجة مهندس الدقهلية الغريق أحمد عاطف الشربيني، الكواليس التي أوصلتها للكشف عن مرتكب جريمة قتل زوجها، مؤكدة أن علاقة زوجها بصديقه القاتل كانت قوية للغاية، وأن زوجها كان متداخلًا معه في الكثير من الأزمات الأسرية لحل مشاكله الأسرية.

وكشفت أرملة مهندس الدقهلية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن سبب ذهاب زوجها الراحل لصديقه القاتل هو مطالبته بأرباح مادية في مشروعات بينهما، لافتة إلى أنها هاتفت القاتل حينما تأخر زوجها وبدا متضارب الكلام ومرتبكًا.

وتابعت: «أنا كلمت القاتل وسألته على جوزي وأنكر معرفة مكانه، ومن أول مكالمة له معايا وأنا شكيت فيه وبدأ كل شوية يتصل بيا ويستفسر، وكلمت حمايا وحكيت له على الموضوع، وإن كان فيه ارتباك وتضارب في روايات صديق زوجي القاتل»، مفيدة بأنها اتهمته بشكل رسمي أمام النيابة من ثاني يوم الوفاة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر

٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر

تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق

تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق

أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب

لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب