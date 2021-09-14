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«المصل واللقاح»: الأطفال سيتلقون لقاحات كورونا الفترة المقبلة

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«المصل واللقاح»: الأطفال سيتلقون لقاحات كورونا الفترة المقبلة «المصل واللقاح»: الأطفال سيتلقون لقاحات كورونا الفترة المقبلة

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قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن بعض الدراسات الحديثة أجازت تطعيم الحوامل بلقاحات كورونا ثم فئة الأطفال، قائلا: «الفترة اللي جاية سيشمل اللقاح الأطفال، وبالنسبة لمرضى السرطان ممكن ياخدوا اللقاحات الصينية لأنها ليس لها آثار جانبية».

وأضاف الحداد، في مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» على قناة القاهرة والناس، أن مرضى فرط الحساسية مستثنون من تلقى اللقاح ولكن الفترة القادمة ستشمل تلقى الأطفال اللقاح، مشيرا إلى أن لقاحات سينوفارم وسينوفال ملائمة لمرضى السرطان.

وتابع: «سنظل نطبق الإجراءات الاحترازية حتى يتم تطعيم جزء كبير من المجتمع، وإحنا عايزين نطعم 70% من المجتمع في وقت قصير، وعايزين نصل إلى مناعة القطيع»، مؤكدا أن اللقاحات آمنة جدا.

المصرى اليوم

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