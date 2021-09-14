محافظ سوهاج يعقد اجتماعا موسعا لمتابعة موقف مشروعات مبادرة «حياة كريمة»

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عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الثلاثاء، اجتماعا موسعا لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وأعرب محافظ سوهاج عن تقديره لدور القوات المسلحة وما يتم بذله من مجهودات في متابعة تنفيذ المشروعات بأعلى مقاييس الجودة، ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة، لافتا إلى اهتمام القيادة السياسية والدولة بدعم وتنمية محافظات الصعيد عامة وخاصة محافظة سوهاج، وأضاف أن المحافظة تشهد حالياً طفرة غير مسبوقة في تنفيذ المشروعات القومية.

وناقش الاجتماع موقف المشروعات المدرجة بخطة تطوير الريف المصري «حياة كريمة» بسوهاج، والتي تستهدف 181 قرية موزعة على 7 مراكز إدارية بنطاق المحافظة، وهي مراكز «طما، والمراغة، وساقلتة، ودارالسلام، والمنشاة، وجرجا، والبلينا»، وسيقوم فريق أمانة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء بزيارات ميدانية لكافة المشروعات بالمراكز والقرى المستهدفة على مدار 3 أيام متتالية، للوقوف على مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات أمام تنفيذ المشروعات للإنتهاء منها وفقا للمواعيد والجداول الزمنية المقررة.