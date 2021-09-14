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إصلاح هبوط أرضي بحي الجمرك في الإسكندرية (صور)

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إصلاح هبوط أرضي بحي الجمرك في الإسكندرية (صور) إصلاح هبوط أرضي بحي الجمرك في الإسكندرية (صور)

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يجري حي الجمرك بالإسكندرية أعمال إصلاح هبوط أرضي، وقع الثلاثاء بشارع إسماعيل صبري بنطاق الحى، وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة المرور.

تلقت غرفة عمليات حي الجمرك بلاغا يفيد بحدوث هبوط أرضي في شارع إسماعيل صبري مع طريق 26 يوليو، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغ.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي الجمرك، إنه جرى فحص موقع الهبوط بالتنسيق مع قسم شرطة الجمرك والصرف الصحي وشركة مياه الشرب.

وأضاف أنه جرى البدء في إصلاح ورصف موقع الهبوط وإعادة الطريق إلى طبيعته، لضمان استمرار حركة المرور، مؤكدا عدم حدوث أي خسائر.

اصلاح هبوط أرضى بحي الجمرك في الإسكندرية- صور
اصلاح هبوط أرضى بحي الجمرك في الإسكندرية- صور
اصلاح هبوط أرضى بحي الجمرك في الإسكندرية- صور
اصلاح هبوط أرضى بحي الجمرك في الإسكندرية- صور
اصلاح هبوط أرضى بحي الجمرك في الإسكندرية- صور

المصرى اليوم

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