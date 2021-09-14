3 انتصارات وتعادل .. حصيلة مباريات اليوم من منافسات الجولة 2 لدوري يلو

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واصل الفريق الأول لكرة القد م بنادي الوحدة انطلاقته القوية في دوري الدرجة الأولى (دوري يلو) محققًا فوزه الثاني على التوالي ، لينفرد بالصدارة رفقة فريق العدالة بعد نهاية مباريات اليوم من الجولة الثانية.

وأقيمت اليوم 4 مباريات من منافسات الجولة الثانية لدوري يلو للدرجة الأولى ، حيث حقق الوحدة الفوز خارج أرضه بعدما تغلب على الساحل بهدف دون رد على ملعب الأمير محمد بن فهد (الدمام).

وعاد نجران بالنقاط الثلاث من ميدان الكوكب بتغلبه عليه بهدف نظيف، وفاز الخليج على الجبلين (2-1) على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي (حائل)، وسيطر التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة العين وضيفه الشعلة .

وتختتم مباريات الجولة غدًا الأربعاء بإقامة ثلاث مباريات إذ سيلتقي الدرعية مع العروبة على ملعب نادي الرياض، ويواجه الأخدود فريق بيشة، ويحل القادسية ضيفًا ثقيلاً على مضيفه الجيل في آخر مباريات الجولة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية (الأحساء).