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جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

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جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة جمارك الطرود البريدية بالقاهرة تحبط محاولة تهريب أقراص مخدرة

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أحبطت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بقرية البضائع بمطار القاهرة محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة.

وذكرت مصلحة الجمارك، في بيان لها اليوم، أنه تم الاشتباه في مشمول البوليصة الواردة من هولندا، وبفتح المشمول تبين أن بداخله كيس بن مغلق به أقراص يشتبه في كونها مخدرة بإجمالي 700 قرص.

وأضافت أنه بعرض الأقراص على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، أفادت بأنها من أقراص إكستازي المخدرة، مشيرة إلى أن محمد محمود مدير عام جمارك البريد قرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر الضبط وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.

المصرى اليوم

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