أخبار عاجلة

سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق -
أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب -
لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب -
علاء إبراهيم: الأهلي سيفوز على طلائع الجيش -
السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

قيس سعيّد: عديدون عرضوا ملفاتهم ليكونوا وزراء ولا هدف لهم غير المنصب

Print
قيس سعيّد: عديدون عرضوا ملفاتهم ليكونوا وزراء ولا هدف لهم غير المنصب قيس سعيّد: عديدون عرضوا ملفاتهم ليكونوا وزراء ولا هدف لهم غير المنصب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، أن عديدين عرضوا عليه ملفاتهم حتى يكونوا وزراء في القادمة، مبرزا أنّ لا هدف لهم غير المنصب.

وقال سعيد، خلال لقائه العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، إن كثيرين يتساءلون عن الحكومة وموعد تشكيلها، مضيفا: «نجيو نختارو في أعضاء الحكومة.. وشفت عديد الملفات.. يحب وزير أو منصب، ويكلمك بالساعات.. ما تصورتش للدرجة هذي النفاق.. ساعة ونص يكذب عليك».

وتابع: «ما نتكلمش مع السراق اللي نكّلوا بالشعب.. قالوا حيرة.. مناش في حيرة».

وقال أيضًا: «لاخر ماشي لشركة لوبيينغ وعقد بثلاثة مليارات ضد الدولة التونسية.. منيش منهم.. قلتها مرارا وأعديها.. أنا زاهد في الدنيا ولست زاهدا في الدولة التونسية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات

الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات

النواب الليبي يشكل لجنة للتحقيق مع الحكومة

النواب الليبي يشكل لجنة للتحقيق مع الحكومة

مقترح يسمح ببقاء الحكومة بعد حل "النواب" إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر

مقترح يسمح ببقاء الحكومة بعد حل "النواب" إذا تبقى على موعد الانتخاب أقل من 4 أشهر

الحكومة الروسية تدعو للتكيف مع أنواع الوقود البديل والتقليل من استخدام النفط والغاز

الحكومة الروسية تدعو للتكيف مع أنواع الوقود البديل والتقليل من استخدام النفط والغاز