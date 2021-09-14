قيس سعيّد: عديدون عرضوا ملفاتهم ليكونوا وزراء ولا هدف لهم غير المنصب

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أكد رئيس تونس قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، أن عديدين عرضوا عليه ملفاتهم حتى يكونوا وزراء في الحكومة القادمة، مبرزا أنّ لا هدف لهم غير المنصب.

وقال سعيد، خلال لقائه العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، إن كثيرين يتساءلون عن الحكومة وموعد تشكيلها، مضيفا: «نجيو نختارو في أعضاء الحكومة.. وشفت عديد الملفات.. يحب وزير أو منصب، ويكلمك بالساعات.. ما تصورتش للدرجة هذي النفاق.. ساعة ونص يكذب عليك».

وتابع: «ما نتكلمش مع السراق اللي نكّلوا بالشعب.. قالوا حيرة.. مناش في حيرة».

وقال أيضًا: «لاخر ماشي لشركة لوبيينغ وعقد بثلاثة مليارات ضد الدولة التونسية.. منيش منهم.. قلتها مرارا وأعديها.. أنا زاهد في الدنيا ولست زاهدا في الدولة التونسية».