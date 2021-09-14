الأهلي يكرم مؤمن زكريا فى حفل النجمة العاشرة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

حرص النادي الأهلي على تكريم مؤمن زكريا في احتفالية تدشين النجمة العاشرة رغم تعذر حضوره لظروف خاصة.

وشهدت احتفالية تدشين النجمة العاشرة التي تقام على ملعب التتش بالجزيرة عرض فيديو تسجيلي عن مشوار النادي الأهلي عبر التاريخ في بطولات دوري أبطال إفريقيا، الذي شهد تتويجه عشر مرات.

ووجه مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الدعوة إلى كافة رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة السابقين، وكل نجوم الأهلي القدامى، ولفيف من القيادات الرياضية والإعلامية والشخصيات العامة للمشاركة في احتفالية تدشين النجمة العاشرة.

وكانت إدارة النادي قد أعلنت عن العديد من الإجراءات الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة العاشرة»، وأكدت أن الحضور يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام، نظرًا لالتزام النادي بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الجميع.

تأتي احتفالية «تدشين النجمة العاشرة» في إطار تطوير شعار النادي الخاص بالفريق الأول لكرة القدم، بعد أن اتخذت الشئون القانونية الإجراءات الخاصة بتسجيله في شكله الجديد.

واتخذت إدارة النادي العديد من الإجراءات التنظيمية الخاصة باحتفالية «تدشين النجمة العاشرة»، حيث تقرر دخول السادة الضيوف ورجال الإعلام من باب النادي المطل على مستشفى المعلمين، وقامت إدارة النادي باستئجار جراج الأوبرا، وكذلك جراج المحافظة المجاور لمقر النادي بالجزيرة، لتسهيل دخول سيارات السادة الضيوف.