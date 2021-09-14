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رسميًا..الإسماعيلي يعلن تعاقده مع صفقتين سوبر

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رسميًا..الإسماعيلي يعلن تعاقده مع صفقتين سوبر رسميًا..الإسماعيلي يعلن تعاقده مع صفقتين سوبر

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أعلن النادي الإسماعيلي تعاقده رسميًا مع أحمد عادل عبدالمنعم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعاقد الإسماعيلي مع أحمد عادل عبدالمنعم، لمدة موسمين في صفقة انتقال لاعب حر، ليكون أول صفقات الدراويش خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

كما أعلن الدراويش، تعاقده مع عصام صبحي، ظهير أيمن فريق المقاصة، في صفقة انتقال حر.

ويسعى الإسماعيلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، لتساعده على المنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد مع طلعت يوسف، لكي يتولى تدريب الفريق في الموسم المقبل، خلفًا لإيهاب جلال، الذي رفض تجديد تعاقده مع النادي من أجل تدريب فريق بيراميدز.

المصرى اليوم

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