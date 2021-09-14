بلينكن يستضيف حدثا بمناسبة ذكرى اتفاقات تطبيع دول عربية مع إسرائيل

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قال مسؤولون إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيستضيف اجتماعا عبر الإنترنت يوم الجمعة المقبل مع نظرائه من إسرائيل والإمارات والبحرين والمغرب بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل.

وسيكون هذا الحدث أرفع مستوى للتعبير عن دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لما سُمى اتفاقات أبراهام التي اعتُبرت على نطاق واسع نجاحا دبلوماسيا لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

ودعم بايدن الاتفاقات منذ توليه منصبه في يناير الماضى، وقال كبار مساعديه إنهم يعملون على حث دول عربية أخرى على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد عداء معها على مدى عقود. لكن لم تُبد إدارة بايدن من قبل أي حماس إزاء فكرة الاحتفال بالذكرى السنوية للاتفاقات.

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول إسرائيلي، تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما، أن من المقرر عقد هذا الاجتماع الذي كان موقع أكسيوس الإخباري أول من أورد نبأ عنه.

ووقع قادة إسرائيل والإمارات والبحرين على اتفاقات أبراهام في البيت الأبيض في سبتمبر من العام الماضي. وأعلنت إسرائيل والسودان في الشهر التالي أنهما سيعملان على تطبيع العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في ديسمبر كانون الأول بعد أن ألحق بايدن الهزيمة بترامب في الانتخابات الأمريكية.

وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم شعروا بالخيانة من أشقائهم العرب بعد التوصل إلى تلك الاتفاقات مع إسرائيل دون المطالبة أولا بإحراز تقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.

وكان من نتائج تلك الاتفاقات إبرام عدد كبير من الصفقات التجارية والاستثمارية.

وقال المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية «الحدث سيحتفي بالذكرى السنوية الأولى لتوقيع اتفاقات أبراهام وسيناقش سبل زيادة تعميق العلاقات وبناء منطقة أكثر ازدهارا».

وكتب آفي بيركويتز، المبعوث السابق للشرق الأوسط الذي ساعد في التوسط في الاتفاقات مع صهر ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر، على تويتر «شكرا لإدارة بايدن، وعلى وجه التحديد وزير الخارجية بلينكن، على دعم اتفاقات أبراهام».