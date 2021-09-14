ميزة جديدة لعشاق ألعاب الفيديو في iPhone 13 Pro الجديد

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انتهى المؤتمر السنوي 2021 لشركة أبل الأمريكية Apple event، بالإعلان عن هاتف آيفون 13 برو الجديد الذي تم طرحه بأربعة ألوان.

هاتف آيفون 13 برو الجديد يظهر بكاميرا أمامية أصغر بنسة تصل إلى نحو 20% وتمتاز الشاشة بأنها مضادة بتقنيات أكثر صلابة جعلتها مضادة للماء.

ويعمل iPhone 13 Pro بشريحة A15 بخاصية عرض سريعة تصل إلى أكثر بنسبة 50% عن الإصدارات السابقة لهواتف آيفون، ويأتي بشاشة XDR، بقدرة إضاءة 1000 nits، ومعدل تحديث شاشة 120 Hz مع آلية التعديل.

ووفرت شركة آبل لعشاق ألعاب الفيديو في الهاتف ايفون 13 برو الجديد ميزة وخاصية «برو موشن» أحدث خواص تشغيل ألعاب الفيديو والتي تعمل بشكل فائق للسرعة.

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وأعلنت شركة أبل خلال apple event عن إضافة هاتف آيفون 13 برو الجديد بكاميرات أكبرها يصل مقاسها إلى 77 ملم، تعمل بنظام ألترا وايد، 12 ميجا بيكسل وتوفير 3 مساحات من التقريب البصري، مع وجود خاصية «ماكرو فوتوجرافي» لالتقاط صور لأصغر التفاصيل، مزودة بخاصية التأقلم مع مختلف حالات الإضاءة والأوضاع.

بالإضافة إلى أن هاتف آيفون 13 برو مزود بنظام تصوير فيديو بمستوى فائق وغير مسبوق مدعوم بقدرات التصوير السينمائي بفضل خاصية التأقلم مع مختلف ظروف الإضاءة، ونظام «سينماتيك مود» المضاف حديثا لإصدارات آيفون 13.

ومن المنتظر أن تطلق أبل لاحقا خاصية ProRes الجديدة ضمن مميزات هاتف آيفون 13 برو الجديد، وهي خاصية لتحسين جودة الفيديوهات وصممت لمحترفي تعديل مقاطع الفيديو من مستخدمي برامج Final Cut Pro X أو Adobe Premiere Pro.

وسيجد مستخدم آيفون 13 برو ميزة جديدة بوجود بطارية يمكنها العمل لنحو ساعة ونصف أكتر من الإصدار الأخير آيفون 12 برو.