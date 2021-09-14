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سناتور يهدد باستدعاء وزير الدفاع الأمريكي للشهادة بشأن الانسحاب من أفغانستان

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سناتور يهدد باستدعاء وزير الدفاع الأمريكي للشهادة بشأن الانسحاب من أفغانستان سناتور يهدد باستدعاء وزير الدفاع الأمريكي للشهادة بشأن الانسحاب من أفغانستان

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هدد السناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الثلاثاء باستدعاء وزير الدفاع لويد أوستن ومسؤولين آخرين للشهادة فيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان.

وأضاف خلال ثاني جلسة بالكونجرس في غضون يومين، حيث سيدلي وزير الخارجية أنتوني بلينكن بشهادته، «لن تكون المحاسبة على طريقة تعامل الولايات المتحدة مع هذه الأزمة كاملة بدون البنتاجون، خاصة عندما يتعلق الأمر بتفسير الانهيار الكامل للجيش الأفغاني الذي دربته ومولته الولايات المتحدة».

وتابع «أتوقع من الوزير (أوستن) أن يقدم نفسه للجنة في المستقبل القريب. وما لم يفعل ذلك، فقد أفكر في استخدام سلطة الاستدعاء التي تحظى بها اللجنة لإجباره هو وآخرين على مدى العشرين عاما الماضية على الشهادة».

وأمطر مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون بلينكن بالأسئلة والانتقادات فيما يتعلق بالنهاية الفوضوية لأطول حرب خاضتها الولايات المتحدة والسبب الذي دفع الإدارة الأمريكية لاتخاذ قرار بعدم تمديد مهلة الانسحاب حتى يتسنى إجلاء المزيد من الناس من أفغانستان.

المصرى اليوم

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