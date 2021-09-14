أخبار عاجلة

سر بدلة الرقاصة المقتولة التي جلبت الحظ لتحية كاريوكا -
رئاسة الجمهورية تنعي المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة الأسبق -
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر -
تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق -
أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب -
لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب -
علاء إبراهيم: الأهلي سيفوز على طلائع الجيش -
السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيران تعين دبلوماسيا محافظا لقيادة المفاوضات النووية بدلا من عراقجي

Print
إيران تعين دبلوماسيا محافظا لقيادة المفاوضات النووية بدلا من عراقجي إيران تعين دبلوماسيا محافظا لقيادة المفاوضات النووية بدلا من عراقجي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ذكرت وسائل إعلام حكومية أن إيران عينت اليوم الثلاثاء علي باقري كني، وهو دبلوماسي مخضرم من غلاة المحافظين، محل عباس عراقجي نائب وزير الخارجية، لقيادة المحادثات بشأن اتفاق 2015 النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية.

وكان باقري، الذي عُين نائبا لوزير الخارجية للشؤون السياسية، مفاوضا كبيرا في المحادثات النووية بين إيران والغرب في عهد الرئيس المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد من 2007 إلى 2013. وهو من أقارب الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن حسين أمير عبداللهيان، وهو دبلوماسي مناهض للغرب اختير وزيرًا للخارجية، عين محمد فتح علي ليكون نائبه للشؤون الإدارية والمالية ومهدي صفري نائبه للشؤون الاقتصادية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر

٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر

تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق

تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق

أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب

لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب