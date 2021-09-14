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تقرير طبي يكشف عن مكونات في مشروبات الطاقة تسبب مشاكل خطيرة

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تقرير طبي يكشف عن مكونات في مشروبات الطاقة تسبب مشاكل خطيرة تقرير طبي يكشف عن مكونات في مشروبات الطاقة تسبب مشاكل خطيرة

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يتزايد تحذير خبراء الصحة من المخاطر التي تسببها مشروبات الطاقة على صحة الإنسان، وبالتحديد فئة الشباب التي تقبل بشكل متزايد عليها.

وأجرى موقع «ميديك فوريوم» مقابلة مع أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، أكدت فيها ارتباط تناول مشروبات الطاقة بمخاطر صحية قاتلة، بحسب وكالة سبونتيك.

وقالت سولوماتينا إن تناول مشروبات يزيد من مخاطر الحالات المرضية المرتبطة بالظروف المميتة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية، كما نصحت الأشخاص الأصحاء بعدم إساءة استخدام مشروبات الطاقة.

وأكد الدكتور فيرشينايا موسكا على كلام سولوماتينا وأوضح أن مشروبات الطاقة تحتوي على مجموع من السكر والمواد المضافة الضارة والكافيين مما يثير تغييرات جذرية في نشاط نظام القلب والأوعية الدموية، حيث تسبب هذه المشروبات ارتفاعا مفاجئا في الضغط يكون السبب في حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.

وأطلق المكتب الفيديرالي لتقييم المخاطر BFR تحذيرا من مشروبات الطاقة بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيين بالإضافة إلى توراين وإينوسيتول وجلوكورونولاكتون التي تحفز القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي المركزي.

وأكدت الأبحاث أن مشروبات الطاقة تخل بهرمونات الجهاز الهضمي وتزيد من الإفرازات الحمضية في المعدة ما يسبب تقرحات والتهابات في جذر المعدة والمرىء والأثني عشر، كما أنها تقضي على بعض الفيتامينات مثل فيتامين «B» مما يسبب إلى عسر الهضم والإسهال .

ويسهم غنى هذا النوع من المشروبات بالسكر والكربوهيدرات في حدوث زيادة في الوزن والسمنة، وبالتالي تسبب للإصابة بأمراض السكري والكوليسترول وأمراض الضغط والقلب.

المصرى اليوم

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