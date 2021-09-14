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قال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إن هناك جهود لتطوير وتعميق التعاون بكافة المجالات مع روسيا، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، بين الرئيس الايراني ونظيره الروسي «فلاديمير بوتين».

وشدد رئيسي على مواصلة التعاون الايراني الروسي لمكافحة فيروس كورونا؛ بما في ذلك انتاج اللقاح المشترك، حتى اقتلاع جذور هذه الجائحة نهائيا.

من جانبه أشار الرئيس الروسي، إلى التعاون بين موسكو وطهران في مجال مكافحة كورونا وايضا انتاج لقاح سبوتنيك المضاد لهذا الوباء بنحو مشترك مع ايران.

واعلن بوتين انه دخل الحجر الصحى على خلفية احتمال اصابته بفيروس كورونا؛ داعيا إلى اجراء التنسيقات اللازمة ليتم اللقاء بين رئيسي البلدين في اول فرصة سانحة.