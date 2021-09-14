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رئيس مدينة مرسي مطروح يعلن تكثيف أعمال النظافة بالأحياء والكورنيش والشواطئ

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رئيس مدينة مرسي مطروح يعلن تكثيف أعمال النظافة بالأحياء والكورنيش والشواطئ رئيس مدينة مرسي مطروح يعلن تكثيف أعمال النظافة بالأحياء والكورنيش والشواطئ

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تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال النظافة العامة والإنارة العامة والتشجير بنطاق المدينة .

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح عن رفع أكثر من 10 آلاف طن من القمامة تقريبا خلال شهر سبتمبر الجاري بالأحياء الـ 6 والعزب وكورنيش المدينة والشواطئ بمعدات وسيارات مجلس المدينة بمعدل يوميا 700 طن تقريبا على مدار ال 24 ساعة .

وأكد جاب الله على استمرار أعمال الانارة العامة بصيانة كابلات الاعمدة بالطريق الدولي والمدخل الشرقي بعلم الروم والردود على شكاوي المواطنين بمناطق عزبة الشيخ صافي وطريق السلوم وطريق القصر عجيبة حتي الغرام وكليوباترا بالاضافة إلى انارة عدد من التجمعات التابعه للقري بمركز ومدينة مرسي مطروح .

وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح على مواصلة جهود ادارة تحسين البيئة مع شرطة المرافق في الدفع بحملات مكبرة يوميا لازالة اشغالات الطريق المخالفة بكورنيش المدينة والشوارع والميادين العامة لفرض الانضباط وتطبيق القانون على المخالفين بالشارع .

مؤكدا على رفع كفاءة أشجار الزينة بالميادين والجزيرة الوسطي بالطريق الدولي وقص وتقليم وري نباتات ونخيل الزينة من خلال ادارة التشجير بمجلس المدينة يوميا وطوال موسم الصيف طبقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

مناشدا المواطنين بالحفاظ على النظافة العامة والقاء القمامة في التجمعات المخصصة لها في تمام الساعة الثامنة صباحا ومساءا لضمان عدم تراكم القمامة بالشوارع والميادين العامة وسرعة رفعها عن طريق سيارات ومعدات جهاز النظافة وعمال الاحياء حفاظا على المظهر الحضاري والسياحي لمدينة مرسي مطروح .

المصرى اليوم

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