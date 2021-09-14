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بدر عبدالعاطي يؤكد أهمية الثقافة ودورها في حلحلة الصراعات ومواجهة التطرف والعنف

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بدر عبدالعاطي يؤكد أهمية الثقافة ودورها في حلحلة الصراعات ومواجهة التطرف والعنف بدر عبدالعاطي يؤكد أهمية الثقافة ودورها في حلحلة الصراعات ومواجهة التطرف والعنف

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شارك السفير الدكتور بدر عبدالعاطي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، في فعاليات الجلسة رفيعة المستوى بمنتدى الإبداع المُنعقد في لوبليانا خلال الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الجاري، تحت عنوان «دور القطاعات الثقافية والابتكارية في دفع الاستقرار والسلام»، حيث أكد أهمية الثقافة ودورها البنَاء في حلحلة الصراعات ومواجهة ظواهر التطرف والعنف وكراهية الآخر، موضحًا كذلك أهمية تعزيز الحوار بين مختلف الثقافات استناداً إلى قاعدة المساواة بما يحول دون فرض إملاءات من جانب أي طرف على الآخر، مع التأكيد على احترام الخصوصيات الثقافية لكل مجتمع.

تناول مساعد وزير الخارجية دور الثقافة في السياسة الخارجية المصرية كأحد أدوات القوة الناعمة، موضحاً أن الحقوق الثقافية تُعد أحد ركائز الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان التي أطلقها رئيس الجمهورية. كما أكد من ناحية أخرى على ضرورة إعادة الدول الأوروبية للقطع الأثرية المهربة إلى الدول المالكة لها، نظراً لما تمثله تلك الآثار من هوية ثقافية للشعوب التي تنتمي إليها، علاوة على كون ذلك خطوة رئيسية لتعزيز التعاون بين الدول وإعلاء قيمة الثقافة بين شعوبها.

المصرى اليوم

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