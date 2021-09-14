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قيس سعيد : المافيا تحكم تونس

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قيس سعيد : المافيا تحكم تونس قيس سعيد : المافيا تحكم تونس

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أقر رئيس تونس، قيس سعيد، مساء الثلاثاء، خلال لقائه العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، إن «تونس ذت نظامين»

وقال إنه «يوجد ناس تحكم في الخفاء ويجب أن تخدم مصلحتهم ناس أصحاب قرار»، متابعا: «المافيا تحكم تونس».

وعبر رئيس الدولة عن شديد استنكاره من درجة نفاق البعض من الذين أمضى ساعات يتحادث معهم في الهاتف ليكتشف فيما بعد أنهم «يكذبون».

وجدد التأكيد أنه «لا يتحاور مع سراق نكلوا بالشعب التونسي»، مضيفا: «البعض يتهمه بالحيرة في حين أنه ليس في حيرة لكن ثابت على المبدأ، لأن تأتي لكن الأهم سياستها»، وفق تعبيره.

المصرى اليوم

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