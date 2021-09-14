رئيس تونس : «ناس حقهم في السجن تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية فقط»

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قال رئيس تونس قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، خلال لقائه العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ في قصر قرطاج، إن «البعض كان من المفترض وضعهم بالسجن تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية ويتحركون في دائرة ال60 كلم».

واشار رئيس تونس إلى أنه لا مجال للمساس بالحقوق والحريات، مبينا انه تم منع البعض من السفر ممن لديهم قضايا مطروحة أمام القضاء لا اكثر.

وقال:«من من السياسيين تم منعه من السفر».

وأكد رئيس الدولة انه «تم التعامل بمرونة كبيرة حتى مع الأشخاص الذين من المفروض إيداعهم السجن».