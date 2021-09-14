أخبار عاجلة

السودان يعلن بدء التحقيق مع الضالعين في محاولة الانقلاب الفاشلة.. ينتمون لـ "الإخوان" -
أمير الجوف يطلق حملة "مكارم الأخلاق" -
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية -
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي -
انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 -
السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء (بث مباشر) -
«التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس السيسي بالراحل المشير طنطاوي -
وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس تونس : «ناس حقهم في السجن تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية فقط»

Print
رئيس تونس : «ناس حقهم في السجن تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية فقط» رئيس تونس : «ناس حقهم في السجن تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية فقط»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس تونس قيس سعيد، مساء اليوم الثلاثاء، خلال لقائه العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ في قصر قرطاج، إن «البعض كان من المفترض وضعهم بالسجن تم وضعهم قيد الإقامة الجبرية ويتحركون في دائرة ال60 كلم».

واشار رئيس تونس إلى أنه لا مجال للمساس بالحقوق والحريات، مبينا انه تم منع البعض من السفر ممن لديهم قضايا مطروحة أمام القضاء لا اكثر.

وقال:«من من السياسيين تم منعه من السفر».

وأكد رئيس الدولة انه «تم التعامل بمرونة كبيرة حتى مع الأشخاص الذين من المفروض إيداعهم السجن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر

٤ مدارس جديدة تحصل على الجودة بالبحر الأحمر

تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق

تقارير: برشلونة يقرر إقالة كومان من تدريب الفريق

أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

أيمن عبدالعزيز ينصف أمير مرتضى في قضية أسامة أشرف ويُكذب لبيب

لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب

لماذا تغير اسم نادي المقاصة لهويدي الفيوم؟ سراج يجيب