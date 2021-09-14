تويوتا كورولا تنطلق بنسخة SUV

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كتب. أحمد خالد|

أطلقت تويوتا نسخة SUV الرياضية متعددة الاستخدمات من كورولا للسوق الياباني باختيارات لمحركات بنزين وهجينة وتصميم يدمج بين عناصر هذه الفئة والبساطة وسهولة الاستخدام.

أرادت تويوتا تقديم تصميم خارجي يعكس الطابع المدني النشيط عبر خطوط ناعمة بجزء الهيكل العلوي وصدامات عريضة توحي بالثبات.

وظهرت النسخة الجديدة من الداخل بتصميم مشابه لكورولا السيدان حيث اتصلت المقصورة على نفس الخط بعرض السيارة وتوسطتها شاشة النظام المعلوماتي بجانب مقاعد أمامية مصممة لتوفير دعم جانبي معزز وقوائم أمامية رفيعة لوضوح مساحات الرؤية.

تويوتا تطلق نسخة SUV الرياضية متعددة الاستخدمات من كورولا للسوق الياباني

اتسعت الحقيبة الخلفية حتى ٤٨٧ لتر ويفتح بابها كهربائيا عبر تمرير الرجل أسفل السيارة ويبلغ ارتفاع باب الحقيبة عند فتحه ٧٢٠ مم عن الأرض.

شملت اختيارات محركات كورولا SUV سعة ١٨٠٠ سي سي تعمل بالبنزين لدفع العجلات الأمامية بجانب اختيار هجين يضم محرك كهربائي إضافي ودفع رباعي للعجلات اختياريا وتتراوح أسعار فئة المحرك البنزين بين حوالي ١٨ ألف دولار و٢٤ ألف دولار بينما قدمت النسخة الهجينة بأسعار بين حوالي ٢٤ ألف دولار و٢٩ ألف دولار.