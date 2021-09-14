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نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR

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نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR

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كتب. أحمد خالد|
كشفت نيسان عن نسختي T-Spec وT-Spec نيسمو الحصريتين من GTR للسوق الياباني كتحديث تصميمي وتجهيزات إضافية بسيطة للجيل الحالي المستمر خلال عام ٢٠٢٢.

ظهر غطاء المحرك بتصميم مختلف وزودت GTR بفرامل مصنوعة من الكربون والسيراميك كما انتشرت شعارات النسخة الحصرية بمختلف أنحاء السيارة حيث ظهر اللون الذهبي وإسم T-SPEC بشبكة التهوية وغطاء الحقيبة الخلفية وتم إدخال اللون الذهبي على واجهة المحرك.

وفرت نيسان اختيارين جديدين لألوان النسخ الحصرية عبر لون Millenum Jade الأخضر وMidnight Purple البنفسجي الذي يعد تطورا للون نسخ GTR السابقة بجانب جنوط برونزية بتصميم جديد وعرض أكثر لزيادة تحمل الإطارات وحدة التوجيه وظهر داخل السيارة خامة الألكنتارا وشعار النسخة الحصرية على أعتاب الأبواب والكونسول الوسطي.

استوحت الشركة إسم T-Spec من كلمتي Trend الإنجليزية لريادة طراز GTR الاتجاهات العالمية وسبقها لزمانها وTraction بمعنى التماسك والذي أراد دوما مهندسو الشركة تعزيزه وتطويره حسب تصريحاتها.

أوضحت نيسان توفر النسخ الحصرية بدءا من منتصف أكتوبر القادم بإنتاج محدد إلى ١٠٠ نسخة.

نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR
نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR
نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR
نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR
نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR
نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR
نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR
نيسان تطور نسختين حصريتين من GTR

المصرى اليوم

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