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«أنا عريس يا ماما متزعليش منىّ».. كلمات مازح بها محمد الشرقاوى، مترجم اللغة الصينية، 25 عامًا، والدته، قبل ذهابه لاستلام «العفش» من صاحب معرض موبيليا بمنطقة المرج فى القاهرة، الأحد الماضى، ليفاجأ بخامات أقل من المتفق عليها، لتحدث مشادة بين الطرفين تنتهى بمأساة قتل «العريس» على يد صاحب المعرض بطلقات خرطوش، وإصابة أخيه «يوسف» بطلقات نٌقل على إثرها إلى المستشفى.

المنطقة كلها تحولت لسرادق عزاء، أمس، وأطلقت النساء الزغاريد خلال جنازة «العريس» التى حضرها المئات. الأب المكلوم قال إن يوم الواقعة: «محمد نزل على المعرض، وكان فرحان قوى، وعمال يهزر مع أمه، وفجأة اتصل علىّ يخبرنى باعتداء صاحب المعرض وعاملين معه عليه بالضرب وإصابته بجروح فى رأسه بأسلحة بيضاء».

تاجر موبلبيا يقتل عريس قبل زفافه في المرج

القلق ملأ المنزل، بحسب وصف الأب، الذى واصل كلامه قائلًا: «ابنى يوسف جرى على المعرض، علشان ينقذ أخوه، فصاحب المعرض طلع فرد خرطوش وضرب يوسف بعد مشادة كلامية ومحاولته الدفاع عن أخيه العريس، وبعدين صاحب المعرض أطلق الرصاص على (محمد) فمات على الفور بصيدلية قريبة من المنطقة، فيما نٌقل (يوسف) للمستشفى».

والد المجنى عليه ينهار وهو يردد: «ابنى العريس راح، وأخوه التانى بين الحياة والموت لحد دلوقتى بالعناية المركزة بالمستشفى، وميعرفش إن أخوه محمد مات»، صارخًا: «بطالب بتطبيق قانون البلطجة على الجناة دول».

تفاصيل الواقعة المؤلمة، بحسب الأب، جرت وقائعها بأحد الشوارع الشهيرة ببيع الموبيليا، وسببها قول التاجر لابنه «العريس»: «دا اللى موجود عندنا ومفيش غيره»، ردًا على أن الخامات المتفق عليها لتجهيز 3 غرف «عمولة» أقل من المطلوب وكذا شكلها.

تاجر موبلبيا يقتل عريس قبل زفافه في المرج

وكان «محمد»، العريس الضحية، فى يوليو الماضى، دفع جزءًا من مبلغ متفق عليه لصاحب معرض الموبيليا، ويوم الواقعة كان ذاهبًا لاستلام الغرف الـ3 ومعه باقى المبالغ المالية.

«محمد»، خريج كلية الآداب، الذى عمل مترجمًا ومرشدًا سياحيًا، ارتبط بخطيبته «رضوى»، مٌدرسة اللغة العربية، وأقيمت خطبتهما فى حفل جمع أهالى المنطقة، العام الماضى، وكان مقررًا إتمام زواجهما فى الرابع من نوفمبر المقبل.

شهود عيان بالمنطقة محل الجريمة، كشفوا أن صاحب المعرض وعاملين معه اعتدوا على «العريس المنتظر»، وأحدهم طعنه بـ«مقص» فى رأسه فهرول الضحية إلى الصيدلية لتمضيد الجٌروح، واتصل بوالده مستغيثًا: «إلحقونى أنا هنا بتضرب ودماغى مفتوح بعد خناقة مع صاحب المعرض»، فحضر «يوسف»، شقيق العريس، وفوجئ بأن صاحب المعرض وآخرين يواصلون الاعتداء على أخيه فاشتبك مع صاحب المعرض الذى أطلق النار من طبنجة أصابت «العريس» فى البطن أودت بحياته، وأصابت طلقة أخرى شقيقه نقل على إثرها للمستشفى.

ووصل الأب إلى مكان الواقعة، وفوجئ بسقوط نجليه على الأرض والدماء تنزف منهما، وأحدهما ميت والآخر ينقله الناس إلى المستشفى، وعقب القبض على المتهمين، أمرت النيابة العامة بحبسهم 4 أيام احتياطيًا.