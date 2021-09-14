ريفيان تقدم شاحنة كهربائية بقوة 800 حصان

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أطلقت شركة ريفيان سيارتها R1T البيك آب المقدمة بنظام الدفع الكهربائي الكامل.

وأوضحت الشركة أن السيارة الجديدة تظهر بكابينة مزدوجة وأربعة أبواب، بطول 5.54 متر، وعرض 2.01 متر، وارتفاع 1.83 متر، كما تقف السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.43 متر، مع خلوص أرضي مقداره 37 سم.

وأشارت ريفيان إلى أن النسخ الأولى من السيارة تصل إلى مدى السير 483 كم، بعد ذلك ستصل موديلات من السيارة إلى مدى السير 644 كم.

وتقدم السيارة بأربعة محركات كهربائية على كل عجلة بقوة مجموعها 588 كيلووات أي ما يعادل 800 حصان. وتولد هذه المحركات عزم أقصى 1120 نيوتن متر.

تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 3 ثوان تقريبا، قبل أن تصل لسرعة كم/س.

يبلغ سعر النسخة الأولى من السيارة والمعروفة باسم Launch Edition حوالي 75 ألف يورو.