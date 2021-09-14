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وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائي لبطولة كأس مصر الموسم الحالي.

ووفقأ للموقع الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم تم تأجيل مباريات دور الـ8 وقبل النهائي من مسابقة كأس مصر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المنتخب الوطني لإقامة معسكر إعداد مباراتي ليبيا مبكراً.

وطلب البرتغالي كاولوس كيروش المدير الفني الجديد لمنتخب مصر من اتحاد الكرة، تقديم موعد إقامة معسكر مصر من أجل خوض مباراتين وديتين قبل مواجهة ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022.