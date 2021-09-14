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بسبب "جنون البقر".. تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل

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بسبب "جنون البقر".. السعودية تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل بسبب "جنون البقر".. تُعلِّق شراء لحوم الأبقار من البرازيل
بعد رصد إصابتَيْن خلال الشهر الجاري

بسبب

أوقفت المملكة العربية شراء لحوم الأبقار من مصانع برازيلية بعد تسجيل حالات إصابة بمرض "جنون البقر".

وكشفت وزارة الزراعة البرازيلية أن المملكة العربية السعودية أبلغتها في 9 سبتمبر الجاري بتعليق المشتريات من 5 مصانع لحوم في البرازيل بسبب مرض "جنون البقر".

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه تم رصد إصابتَيْن بمرض جنون البقر في المصانع البرازيلية خلال الشهر الجاري.

يُذكر أنه وفقًا للمصادر الطبية فإن مرض جنون البقر يُعدُّ من الأمراض الخطيرة القاتلة التي تصيب الجهاز العصبي المركزي عند الأبقار، كما يسبب اضطرابًا وخللاً في الجهاز العصبي. ويدمِّر هذا المرض أجزاء من الدماغ والحبل الشوكي، كما يمكن أن ينتقل من البقر إلى الإنسان في حال تناوله لحوم الأبقار المصابة بالمرض، ويتسبب له بمرض خطير، يؤدي إلى الوفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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