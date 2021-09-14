محمد بن زايد يوجه رسالة إلى بوريس جونسون

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وجه محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رسالة إلى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي توفت والدته عن عمر ناهز الـ 79 عاما.

وكتب محمد بن زايد، على «تويتر»، اليوم الثلاثاء: «خالص التعازي والمواساة إلى رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون وعائلته الكريمة».

وتابع: «تأثرنا بنبأ وفاة والدته شارلوت جونسون وول»، مضيفا: «وأدعو الله له ولعائلته الصبر على هذا المصاب الأليم».

وأعلنت أسرة بوريس جونسون، وفاة والدة رئيس الوزراء البريطاني، مساء الاثنين، داخل إحدى مستشفيات لندن، بحسب صحيفة «تليغراف» البريطانية.

يذكر أن بوريس جونسون، وصفه أمه في خطاب جماهيري لحزب المحافظين عام 2019 بـ «السلطة العليا» في عائلته.