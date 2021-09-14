استشاري: الكروم من العناصر المهمة لزيادة الحرق وإنقاص الوزن

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن عنصر الكروم من العناصر المهمة جدًا لزيادة الحرق وإنقاص الوزن، من خلال تقليل نسبة الجلوكوز في الدم، ويساعد على إدخال الأنسولين داخل الخلية وحرق الجلوكوز.

وأضاف «غزالي»، خلال حواره ببرنامج «سفرة هنية»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أن هناك ضرورة للالتزام بكافة تعليمات خبير التغذية للحصول على خفض الوزن في أفضل وقت ممكن، مشددًا على ضرورة التخلص من السمنة، خاصة أنها قد تسبب سرطان الثدي.

ولفت أن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون تعب أو حرمان من خلال تناول المكمل الغذائي «البيستا»، الذي يحتوي على الكثير من المواد الفعالة في خفض الوزن.