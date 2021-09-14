قائمة بيراميدز لمعسكر الإسكندرية

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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة معسكر الإسكندرية الذي يخوضه الفريق استعدادا لاستئناف كأس مصر والتحضير للدوري الممتاز وكأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويدخل بيراميدز معسكرا إعداديا بمدينة برج العرب لمدة أسبوع بداية من غد الأربعاء حتى الأربعاء المقبل.

وضمت القائمة المختارة ٢٨ لاعبًا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي- المهدي سليمان- أحمد دعدور- عبدالرحمن أيمن- يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور- علي جبر- محمد حمدي- أحمد فتحي- أحمد سامي- أسامة جلال- عبدالرحمن سيد.

خط الوسط: عمر جابر- إسلام عيسى- رمضان صبحي- أحمد توفيق- نبيل دونجا- إبراهيم حسن- إبراهيم عادل- عبدالله مجدي- عماد ميهوب- صلاح صابر- عبدالله السعيد.

خط الهجوم: جون أنطوي- محمود وادي- فخر الدين بن يوسف- دودو الجباس- ناصر منسي.