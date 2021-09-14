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طالبان تنفي تدمير تمثال أحمد شاه مسعود فى ولاية بنجشير

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طالبان تنفي تدمير تمثال أحمد شاه مسعود فى ولاية بنجشير طالبان تنفي تدمير تمثال أحمد شاه مسعود فى ولاية بنجشير

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نفت حركة طالبان تدميرها ضريح وزير الدفاع الأفغاني السابق أحمد شاه مسعود، الذي يعد أحد قادة المقاومة ضدالسوفييت بين 1979 و1989.

ونقلت وكالة أنباء «بختار» الأفغانية، مقطع عبر «تويتر» يظهر فيه ضريح «شاه مسعود» في ولاية بنجشير بحالة سليمة، كما يظهر في الفيديو، أحد عناصر طالبان وهو يقول إن ضريح شاه مسعود «تعرض للتخريب سابقا من قبل بعض الكارهين له، لكنه شهد عملية ترميم فيما بعد، وهو بحالة سليمة الآن».

وسيطرت طالبان على العاصمة كابول في 15 أغسطس الماضي بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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