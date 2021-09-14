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وزير خارجية أفغانستان : استقرار بلادنا من استقرار المنطقة والعالم

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وزير خارجية أفغانستان : استقرار بلادنا من استقرار المنطقة والعالم وزير خارجية أفغانستان : استقرار بلادنا من استقرار المنطقة والعالم

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أعلن وزير خارجية حكومة طالبان لتصريف الأعمال في أفغانستان، أمير خان متقي، أن الحركة تريد علاقات طيبة مع جميع الدول دون ممارسة أي ضغوط عليها، جاء ذلك في أول مؤتمر صحفي يعقده متقي بعد توليه منصبه.

وأضاف أن سياسة الضغط لا تفيد ولا تحمل أي فائدة للأفغان أو أيا من هذه الدول، مشيرا إلى أنّ استقرار أفغانستان «يصب في مصلحة المنطقة بأسرها والعالم».

وأكد أن حالة الحرب في أفغانستان «انتهت»، موضحا أن حركة طالبان باتت «تسيطر على كافة الأراضي الأفغانية ولا توجد اشتباكات في البلاد».

ودعا متقي مواطني أفغانستان بعدم مغادرة وطنهم والمشاركة في التنمية، مضيفا أن مخاوف الدول الأجنبية غير عادلة وملتزمون بحقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة.

المصرى اليوم

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