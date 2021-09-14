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رئيس تونس : لست من دعاة الفوضى والانقلاب واحترم الحريات والحقوق

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رئيس تونس : لست من دعاة الفوضى والانقلاب واحترم الحريات والحقوق رئيس تونس : لست من دعاة الفوضى والانقلاب واحترم الحريات والحقوق

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استقبل رئيس تونس قيس سعيّد، مساء اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 بقصر قرطاج، العميد صادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى والأستاذ أمين محفوظ. وتطرق اللقاء إلى الوضع السياسي في تونس وإلى عدّة مسائل دستورية.

وأشار رئيس الدولة، بالمناسبة إلى أنه من المهم تشكيل ولكن أيضا من الضروري وضع تصوّر للسياسة التي ستتبعها هذه الحكومة لخدمة الشعب التونسي.

كما أكّد رئيس الدولة على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وجدّد التزامه باحترام الحريات والحقوق وثباته على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة.

وبين رئيس الدولة أنه إذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا، فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء.

المصرى اليوم

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