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بـ5 ألوان .. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13

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بـ5 ألوان .. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13 بـ5 ألوان .. تعرف على سعر ومواصفات هاتف أبل الجديد آيفون 13

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كشفت أبل عن سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 13 والتي شملت تحسين جودة الكاميرا وسطوع الشاشة بدقة أفضل بشاشة OLED، وذلك لكلا الإصدارين آيفون 13 mini، وآيفون 13.

ومن أبرز مواصفات جهاز iPhone13 وiPhone13mini معالج A15، ومقاومة للماء والأتربه بمعيار iP68.

وسيكون الهاتف متوفر بخمسة ألوان، فيما سيكون حساس الوجه أصغر من آيفون 12، والشاشة أكثر سطوع بنحو 28%.

وسيأتي هاتفا «آيفون 13» و«آيفون 14 ميني» متوفران بألوان هي الأسود والأزرق والوردي والأبيض والأحمر.

وستكون بطارية iPhone13mini أطول بنحو ساعة ونصف عن iPhone12mini.

أما بالنسبة للجزء الأسود أعلى الشاشة والذي يحتوي الكاميرا الأمامية، فتم تصغيره بنسبة 25 بالمئة، ليتيح مساحة أكبر للشاشة، ومساحة أصغر للجزء الأسود.

وسيبدأ سعر آيفون 13 من 799 دولارا.

مواصفات أخرى
وضع سينمائي جديد للتصوير

عدسة 12Mp مع فتحة f/1.5

- ميزة التثبيت البصري

- بطارية أكبر من الجيل السابق (زيادة بنحو 2.5 ساعة)

- يبدأ سعر iPhone 13 mini من 699 دولارا

- تم تطوير ميزة 5G

كانت العديد من التسريبات قد أظهرت المميزات الجديدة التي ستتضمنها النسخ الأربع لهاتف أيفون 13، وسط تخمينات غير مؤكدة بوجود بعض المميزات الثورية بالنسبة لهواتف الآيفون مثل التعرف على بصمة الإصبع.

وإجمالا، تشير أحدث التسريبات إلى أن الهاتف الجديدة سيأتي في أربعة أحجام مختلفة، وسيكون هناك تحسينات كبيرة على الكاميرات، والجيل الجديد من معالج أبل المعروف باسم بايونيك A 15، مع فتحة «نوتش» أصغر أعلى الهاتف التي تتضمن المستشعرات والكاميرا الأمامية، وربما قارئ بصمة الأصابع.

آيفون 13 الجديد

المصرى اليوم

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