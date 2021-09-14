أخبار عاجلة

ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم -
«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية -
مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي -
انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 -
السيسي يشهد افتتاح عدد من المشروعات القومية لتنمية سيناء (بث مباشر) -
«التحية ليه لوحده».. مواقف لا تنسى جمعت الرئيس السيسي بالراحل المشير طنطاوي -
وداعاً الصيف.. "المسند": غداً يحل الاعتدال الخريفي والليل يطول -
أخطر ما كشفه العلم عن أضرار الوجبات السريعة.. تعرَّف عليه -
تمديد تكليف "العتيبي" متحدثًا رسميًّا لصحة مكة المكرمة -
صاحب الـ61 عامًا.. "فضيحة أخلاقية" تُلاحق ابن ملكة بريطانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استشاري: معدل خفض الوزن الصحي يتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو شهريًا

Print
استشاري: معدل خفض الوزن الصحي يتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو شهريًا استشاري: معدل خفض الوزن الصحي يتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو شهريًا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الألياف الغذائية المتواجدة في «البيستا» تتمدد مع شرب المياه بعد نصف ساعة، وهذا يملأ جزءًا كبيرًا جدًا من معدة مريض السمنة، وبالتالي يشعر بالشبع مع تناول أقل قدر من الطعام.

وأضاف «غزالي»، خلال حواره ببرنامج «سفرة هنية»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أن علاج مرضى السمنة ليس واحدًا، خاصة أن كل حالة تختلف عن الأخرى، فقد يكون سبب زيادة الوزن زيادة الشهية، وفي حالة أخرى قد تكون زيادة الوزن ناتجة عن قلة معدل الحرق، مشيرًا إلى أن أخصائي التغذية لا يقوم بوصف العلاج المناسب إلا بعد معرفة الطول والوزن، والنوع، وإمكانية الإصابة بالأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن معدل خفض الوزن حال اتباع نظام غذائي صحي يتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو شهريًا، مشيرًا إلى ضرورة تناول الكثير من المياه لأنها تزيد من معدل الحرق، وتناول الخضروات قدر الإمكان.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم

ميدو: أمير مرتضى منصور مظلوم

«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

«صحة الغربية»: تكثيف المرور علي محطات وعمليات مياه الشرب بالغربية

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

مصرع أسرة بينهم طفلة بسبب انقلاب سيارة بنجع حمادي

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021

انخفاض جديد .. تعرف على أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021