استشاري: معدل خفض الوزن الصحي يتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو شهريًا

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قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الألياف الغذائية المتواجدة في «البيستا» تتمدد مع شرب المياه بعد نصف ساعة، وهذا يملأ جزءًا كبيرًا جدًا من معدة مريض السمنة، وبالتالي يشعر بالشبع مع تناول أقل قدر من الطعام.

وأضاف «غزالي»، خلال حواره ببرنامج «سفرة هنية»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الثلاثاء، أن علاج مرضى السمنة ليس واحدًا، خاصة أن كل حالة تختلف عن الأخرى، فقد يكون سبب زيادة الوزن زيادة الشهية، وفي حالة أخرى قد تكون زيادة الوزن ناتجة عن قلة معدل الحرق، مشيرًا إلى أن أخصائي التغذية لا يقوم بوصف العلاج المناسب إلا بعد معرفة الطول والوزن، والنوع، وإمكانية الإصابة بالأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن معدل خفض الوزن حال اتباع نظام غذائي صحي يتراوح ما بين 8 لـ12 كيلو شهريًا، مشيرًا إلى ضرورة تناول الكثير من المياه لأنها تزيد من معدل الحرق، وتناول الخضروات قدر الإمكان.