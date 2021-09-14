وزير العدل يشارك بالمؤتمر الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة بالعراق

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توجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوى إلى دولة العراق الشقيقة، بناء على دعوة كريمة من وزير العدل العراقى، للمشاركة في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، والذى يعقد في العاصمة العراقية بغداد على مدار يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

ويعقد المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظيمي، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء العدل العرب رقم 1229 في 26 نوفمبر 2020 الصادر في الدورة 36.

ويشارك في المؤتمر عدد كبير من وزراء العدل العرب، والدكتور أحمد أبوالغيط، الأمين العام للجامعة العربية، بجانب الوفد المصري الذي يترأسه وزير العدل ومساعديه لشؤون التشريع والكسب غير المشروع.

ومن المقرر أن يترأس المستشار عمر مروان، وزير العدل، حلقة نقاشية بعنوان التعاون العربي وجهود الجامعة العربية في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة.

ويستهدف المؤتمر الدولي، محاكاة تجارب الدول في مكافحة ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المهربة وجهود جامعة الدول العربية في هذا المجال، وكذلك الاستفادة بهذه التجارب على الصعيد العربى والدولى.

ويستعرض المؤتمر، أوراق علمية حول كيفية التعاون العربي والدولي في مجال استرداد الأموال المنهوبالمنهوبة والأطر التشريعية لمكافحة الفساد.