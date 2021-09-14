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الإسكان: انتهاء مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات

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الإسكان: انتهاء مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات الإسكان: انتهاء مشروعات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات

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قال الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، إن الحلقة النقاشية الخاصة بتقرير التنمية البشرية لمصر لعام 2021، التي تمت اليوم بمثابة يوم جديد من أيام النجاح في زي الدولة الجديد الذي يتم العمل فيه منذ 2014.

وأوضح إسماعيل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، أن الصرف الصحي كان تحدي كبير أمام الدولة المصرية ويفوق كل القدرات من قبل.

وأكد أن ما تم إنجازه في الصرف الصحي كان 12% فقط حتى 2014، وتم مضاعفة النسبة 3 مرات منذ 2014 حتى 2021.

وأضاف أنه من المستهدف الوصول بنسب إنجاز مشروع الصرف الصحي 100% خلال الـ3 سنوات المقبلة، موضحًا أن تكلفة الصرف الصحي 300 مليار جنيه وكان مقررا تنفيذها في 10 سنوات، ولكن الرئيس وجه بإنهائها في 3 سنوات فقط.

المصرى اليوم

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