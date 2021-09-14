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إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة بـ4 مراكز بالمنيا

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إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة بـ4 مراكز بالمنيا إزالة 23 حالة تعد على أملاك الدولة بـ4 مراكز بالمنيا

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قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مراكز ومدن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18، لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وأشار المحافظ أن هناك تنسيق مستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية، ومديرية الأمن، وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع جميع الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

أوضح المحافظ أن جهود مراكز ومدن المحافظة خلال اليوم الثاني لتنفيذ الموجة 18، أسفرت عن إزالة، حالتي تعدى على أرض أملاك دولة بقرية منسافيس التابعة لمركز المنيا، على مساحة 200 متر، بالإضافة إلى ردم مزرعة سمكية على مساحة 300 متر بمصرف منسافيس الملغي.

وفى مركز بنى مزار، تم إزالة 14 حالة تعدى على أرض أملاك دولة ولاية حماية النيل، بالشيخ فضل، وفى مركز العدوة، تم إزالة 5 حالات ولاية الصرف الصحى على مساحة 160 متر بمركز ومدينة العدوة.

وأزالت الوحدة المحلية لمركز سمالوط، حالة تعد في المهد على أرض أملاك دولة بقرية العزيمة على الصحراوى الغربى على مساحة 300 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

المصرى اليوم

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