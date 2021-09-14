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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، انطلاقا من إيمان يقين بأن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية وهو أيضا غايتها المنشودة.

جاء ذلك خلال إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط، تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، تحت عنوان «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار» بتشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضافت السعيد: «حرصت الدولة على تكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، مع إيلاء أهمية قصوى، لتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، في إطارِ توجه أعمَّ وأشملَ لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية».

ويتخذ التقرير من إعلان مفهوم «الحق في التنمية» الذي توافقت حوله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1986 إطارا فكريا ليناقش المحاور الأساسية لسعي مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة.