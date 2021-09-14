أخبار عاجلة

بركان"كومبر فيجا" يدمر مئات المنازل في جزيرة بالما إحدى جزر الكناري الإسبانية -
عملية انقلابية فاشلة في السودان للسيطرة على الحكم -
سيول وبَرَد وغبار.. ما الذي تحمله التقلبات الجوية لـ "48 ساعة مقبلة"؟! -
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون -
مجلس الوزراء ينعى المشير محمد حسين طنطاوى -
أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

وزيرة التخطيط: «رؤية 2030» تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطن

Print
وزيرة التخطيط: «رؤية مصر 2030» تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطن وزيرة التخطيط: «رؤية 2030» تهدف لتحسين جودة الحياة للمواطن

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية 2030» تهدف بالأساس إلى تحسين جودة الحياة للمواطن المصري، انطلاقا من إيمان يقين بأن الإنسان هو الفاعل الرئيسي في تحقيق التنمية وهو أيضا غايتها المنشودة.

جاء ذلك خلال إطلاق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط، تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، تحت عنوان «التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار» بتشريف ورعاية الرئيس عبدالفتاح .

وأضافت السعيد: «حرصت الدولة على تكثيف الاستثمار في البشر، والإقدام على إصلاحات جادة، وتنفيذ مشروعات ومبادرات تنموية كبرى في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والمرافق، لتوفير السكن اللائق والحياة الكريمة للمصريين، مع إيلاء أهمية قصوى، لتمكين الشباب والمرأة سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، في إطارِ توجه أعمَّ وأشملَ لضمانِ حقوقِ الإنسانِ، وفي مقدمتها الحق في التنمية».

ويتخذ التقرير من إعلان مفهوم «الحق في التنمية» الذي توافقت حوله الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عام 1986 إطارا فكريا ليناقش المحاور الأساسية لسعي مصر لكفالة هذا الحق لشعبها بما يشمل الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتمكين المرأة، وتعزيز الحوكمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

لأول مرة.. فيلم بالألوان الطبيعية لزيارة "المؤسس" لمصر يعرضه التلفزيون

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021

شاهد هذه ملكة جمال مصر للمراهقين ووصيفتها لعام 2021