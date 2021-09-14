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9 وفيات و1086 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

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9 وفيات و1086 إصابة جديدة بكورونا في الأردن 9 وفيات و1086 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

جى بي سي نيوز :- أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 9 وفيات و1086 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10557 وفاة و808470 إصابة.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 3.32 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة الإثنين.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 12211 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات 60 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 88 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 507 حالات.

وأشار الموجز إلى تسجيل 867 حالة شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 785702 حالة.

كما أشار إلى إجراء 32760 فحصا مخبريا، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 9614068 فحوص.

وأظهر الموجز، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 11 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 6 بالمئة.

وأضاف، أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 23 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 9 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 7 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 12 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 14 بالمئة.

جي بي سي نيوز

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