شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة»

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ناقشت الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة ابراهيم المغربي في اجتماعها مساء أمس وضع مجموعة من التدابير لمنع دخول السلع الرديئة والمقلدة الي الأسواق بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية

وعرض المغربي خلال الاجتماع توجيهات الرئيس السيسي على ممثلي الشركات صاحبة امتياز العلامات التجارية الشهيرة لمنع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية للأسواق ، والتى بادر بتنفيذها الدكتور محمد معيط وزير المالية من خلال مناقشة و اصدار التعليمات للدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لتطوير الجمارك ووضع خطوات تنفيذية جادة لمنع تهريب ودخول السلع المقلدة " الهاى كوبى " إلى الأسواق المصرية والتركيز على التأكد من جودة المنتج ومطابقته لشروط السلامة والمواصفات العالمية .

وأكد ابراهيم المغربي ان هناك اشادة واسعة من العاملين في مجال البصريات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مقاومة السلع المقلدة للعلامات التجارية التي لا تراعي مواصفات الجودة العالمية والحد من تداول المنتجات رديئة الجودة .

و أوضح أنه من الضروري تعاون أصحاب العلامات التجارية الأصلية في توفير نوعيات تناسب المستهلك المصرى وبأسعار مناسبة خاصة للطبقة التي لا تستطيع شراء "علامة تجارية" مرتفعة الثمن، وذلك حتى يتجنب المستهلك اللجوء إلى المنتجات منخفضة السعر والجودة .

وأكد على هامش الاجتماع، أن ممثلي الشركات تعهدوا بخفض أسعار النظارات الطبية ونظارات الحماية الشمسية ، حتى يتم القضاء على ظاهرة تداول النظارات المقلدة ،بالاضافة لبحث توطين صناعة المنتجات البصرية لتوفير منتج محلي بخامات عالية الجودة وسعر بسيط.

وتابع المغربي أنه يجب توعية المواطن بكيفية شراء نظارة عالية الجودة، والبعد عن البضائع المقلدة التي تحمل اسم علامات تجارية شهيرة وبجودة أقل، مطالبا مصلحة الجمارك بتضيق منافذ التهريب، خاصة وأن ذلك النوع من البضائع لا تأتي إلا من خلال منافذ غير رسمية لعدم وجودة شهادة منشأ رسمية .

وتعهد المغربى بتواصل الشعبة مع أجهزة وزارة المالية وكشف كافة وسائل التلاعب والتهرب الجمركي الذي يتيح لتلك النوعية من المنتجات النفاذ الي الأسواق واقتراح كافة التدابير للحد من هذه الظاهرة حفاظا على عيون المصريين.