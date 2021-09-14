أخبار عاجلة

أهالي الأفلاج يطالبون بفعاليات لمشاركة المجتمع الاحتفال باليوم الوطني -
مثل هذا اليوم قبل 89 عاماً.. إعلان اسم المملكة بعد توحيد البلاد على يد المؤسس -
فيديو مرعب.. شاهد ما حدث لشاب بأحد شوارع الأردن -
الجوازات تصدر 7344 قرارًا إداريًّا خلال شهر محرم -
عناصر إخوانية تمّ القبض عليهم.. انقلاب فاشل بالسودان وبيان عسكري مرتقب -
"النمر": 3 أسباب لضعف عضلة القلب.. وهذه العادات اليومية تنشطها -
في المكسيك وبالفيديو.. حريق يُحَوّل حفل زفاف إلى كارثة -
البنتاغون يعلن استهداف مسؤول في تنظيم "القاعدة" في مدينة إدلب السورية -
ما وراء مقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا؟ -
الحكومة اللبنانية تحصل على ثقة البرلمان بالأغلبية لتبدأ مرحلة جديدة من التحديات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة»

Print
شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة» شعبة البصريات : نتعاون مع الجمارك والشركات العالمية لمنع دخول النظارات «المقلدة»

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

ناقشت الشعبة العامة للبصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة ابراهيم المغربي في اجتماعها مساء أمس وضع مجموعة من التدابير لمنع دخول السلع الرديئة والمقلدة الي الأسواق بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك المصرية
وعرض المغربي خلال الاجتماع توجيهات الرئيس على ممثلي الشركات صاحبة امتياز العلامات التجارية الشهيرة لمنع دخول المنتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية للأسواق ، والتى بادر بتنفيذها الدكتور محمد معيط وزير المالية من خلال مناقشة و اصدار التعليمات للدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لتطوير الجمارك ووضع خطوات تنفيذية جادة لمنع تهريب ودخول السلع المقلدة " الهاى كوبى " إلى الأسواق المصرية والتركيز على التأكد من جودة المنتج ومطابقته لشروط السلامة والمواصفات العالمية .
وأكد ابراهيم المغربي ان هناك اشادة واسعة من العاملين في مجال البصريات بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مقاومة السلع المقلدة للعلامات التجارية التي لا تراعي مواصفات الجودة العالمية والحد من تداول المنتجات رديئة الجودة .
و أوضح أنه من الضروري تعاون أصحاب العلامات التجارية الأصلية في توفير نوعيات تناسب المستهلك المصرى وبأسعار مناسبة خاصة للطبقة التي لا تستطيع شراء "علامة تجارية" مرتفعة الثمن، وذلك حتى يتجنب المستهلك اللجوء إلى المنتجات منخفضة السعر والجودة .
وأكد على هامش الاجتماع، أن ممثلي الشركات تعهدوا بخفض النظارات الطبية ونظارات الحماية الشمسية ، حتى يتم القضاء على ظاهرة تداول النظارات المقلدة ،بالاضافة لبحث توطين صناعة المنتجات البصرية لتوفير منتج محلي بخامات عالية الجودة وسعر بسيط.
وتابع المغربي أنه يجب توعية المواطن بكيفية شراء نظارة عالية الجودة، والبعد عن البضائع المقلدة التي تحمل اسم علامات تجارية شهيرة وبجودة أقل، مطالبا مصلحة الجمارك بتضيق منافذ التهريب، خاصة وأن ذلك النوع من البضائع لا تأتي إلا من خلال منافذ غير رسمية لعدم وجودة شهادة منشأ رسمية .
وتعهد المغربى بتواصل الشعبة مع أجهزة وزارة المالية وكشف كافة وسائل التلاعب والتهرب الجمركي الذي يتيح لتلك النوعية من المنتجات النفاذ الي الأسواق واقتراح كافة التدابير للحد من هذه الظاهرة حفاظا على المصريين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي ناعيًا المشير طنطاوي : مصر فقدت اخلص ابناءها وهب حياته لخدمة وطنه في أكثر من نصف قرن

السيسي يؤكد على ضرورة التعامل بجدية مع إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق

السيسي يؤكد على ضرورة التعامل بجدية مع إقامة السدود على الأنهار الدولية دون توافق

مش نص نص.. بسمة وهبة: الرئيس السيسي عمل إصلاح 100%

مش نص نص.. بسمة وهبة: الرئيس السيسي عمل إصلاح 100%

السيسي: تغير المناخ بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها

السيسي: تغير المناخ بات حقيقة مفزعة تستدعي التحرك الفوري لمواجهتها